Πάτρα: Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμό με αεροβόλο - Επεισόδιο μεταξύ συγγενών

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Δεμένικα της Πάτρας, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ συγγενικών προσώπων και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός άνδρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, με έναν από αυτούς να φέρεται να πυροβολεί με αεροβόλο όπλο.



Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας, χωρίς, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24, η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, καθώς οι Αρχές θέλησαν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέας έντασης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Πίσω από το επεισόδιο φέρεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.