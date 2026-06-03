Θεσσαλονίκη: Σοβαρή καταγγελία για πυροβολισμούς μετά από συμπλοκή για οικονομικές διαφορές

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό ατόμου και καταγγελλόμενο πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων, στη Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε 58χρονος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όταν συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές εκκρεμότητες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thestival.gr.

Κατά τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, στο σημείο κατέφθασαν στη συνέχεια ακόμη περίπου δέκα άτομα που συνόδευαν τον συγκεκριμένο άνδρα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Η λογομαχία δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο και να μετατραπεί σε συμπλοκή.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, ενώ καταγγέλλεται ότι προχώρησε και σε έναν πυροβολισμό στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.