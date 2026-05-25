Πανικός στην Πάτρα: Άγνωστος πυροβολούσε διαμερίσματα από το δρόμο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Τον τρόμο «έσπειρε» ένας άνδρας το απόγευμα της Κυριακής 24 Μαΐου στην περιοχή Δεμένικα της Πάτρας, όταν απρόκλητα άρχισε να πυροβολεί εναντίον διόροφης οικοδομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άγνωστος δράστης έβαλε κατά δύο διαμερισμάτων της οικοδομής, πυροβολώντας τις μπαλκονόπορτες. Σημειώνεται πως πρόκειται για διόροφο κτίσμα που σε κάθε όροφο υπάρχουν δύο διαμερίσματα.

Στη συνέχεια πυροβόλησε το αυτοκίνητο του ενός εκ των ιδιοκτητών που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, θρυμματίζοντας το τζάμι της πόρτας και εξαφανίστηκε.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι μετά από έρευνα εντόπισαν πέντε σφαίρες από αεροβόλο όπλο ενώ σε βάρος του δράστη που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπων πυροβολισμών και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.