Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που διαφήμιζε το οπλοστάσιό του στα social media
Η αστυνομία κατάσχεσε, μεταξύ άλλων μαχαίρι, σουγιάδες, φυσίγγια, πυροβόλα όπλα, συσκευές taser και αλεξίσφαιρο γιλέκο
Ολόκληρο οπλοστάσιο κατείχε ένας άνδρα ελληνικής καταγωγής από την Πάτρα, ο οποίος έκανε «φιγούρα» στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο δεκάδες μαχαίρια, σπαθιά, σιδερογροθιές, καραμπίνες και κυνηγετικά όπλα με αποτέλεσμα οι αρχές να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο βασικός κατηγορούμενος εντοπίστηκε να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, 331 φυσίγγια και κάλυκες, σιδερογροθιές, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυροτεχνικά είδη.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 5 κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες,
- 2 σπαθιά,
- 3 μασέτες,
- 36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων,
- 5 σιδερογροθιές,
- μεταλλικό γκλοπ,
- 2 ρόπαλα μπέιζμπολ,
- 2 συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),
- σπρέι πιπεριού,
- 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,
- 12 κροτίδες,
- 3 πυροτεχνήματα,
- αλεξίσφαιρο γιλέκο,
- ζευγάρι χειροπέδες,
- κουκούλα τύπου full face και
- ανιχνευτής μετάλλων, για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.