Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που διαφήμιζε το οπλοστάσιό του στα social media

Ολόκληρο οπλοστάσιο κατείχε ένας άνδρα ελληνικής καταγωγής από την Πάτρα, ο οποίος έκανε «φιγούρα» στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο δεκάδες μαχαίρια, σπαθιά, σιδερογροθιές, καραμπίνες και κυνηγετικά όπλα με αποτέλεσμα οι αρχές να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο βασικός κατηγορούμενος εντοπίστηκε να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, 331 φυσίγγια και κάλυκες, σιδερογροθιές, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυροτεχνικά είδη.



