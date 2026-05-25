Μυστήριο στην Πάτρα: Πτώμα άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα

Συναγερμό προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας (25/5) στην Πάτρα ο εντοπισμός σορού άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Προαστίου, κάτω από το ξενοδοχείο Ξενοδοχείο Τζάκι.

Σύμφωνα με τις δημοσίευμα του tempo24.news, διερχόμενοι πολίτες αντίκρισαν έναν άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων να επιπλέει μπρούμυτα στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα ή τα ακριβή αίτια του θανάτου του, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.