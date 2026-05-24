Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο νεαρός πιστολέρο που σκόρπισε πανικό έξω από καφετέρια στις Αρχάνες

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στις Αρχάνες του Ηρακλείου, στην Κρήτη, το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαΐου.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cretalive.gr, το περιστατικό ξεκίνησε από μία ασήμαντη αφορμή. Όλα ξεκίνησαν όταν 23χρονος που επέβαινε σε αυτοκίνητο φίλου του σταμάτησαν για να αγοράσουν καφέ έξω από καφετέρια των Αρχανών. Εκεί φαίνεται πώς σημειώθηκε κάποια παρεξήγηση με ανήλικο θαμώνα του καταστήματος.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχαν προηγούμενα μεταξύ τους. Ο ανήλικος φέρεται να ειρωνεύτηκε τον οδηγό επειδή το αυτοκίνητο, ένα επιβατηγό μικρού κυβισμού, ήταν παλιό. Ο οδηγός ενοχλημένος ανταπάντησε στο ειρωνικό σχόλιο και ο ανήλικος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον πλησίασε και σχεδόν κόλλησε με τσαμπουκά το πρόσωπο του στο δικό του.



Τότε ο 23χρονος φίλος και συνοδηγός εκνευρισμένος φέρεται να έφυγε από το σημείο και να επέστρεψε με ένα πιστόλι κρότου, πυροβολώντας αρκετές φορές. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο επικράτησε αναστάτωση και πανικός, ευτυχώς, όμως, το επεισόδιο έληξε χωρίς τραυματισμό.



Ο 23χρονος και ο φίλος του αποχώρησαν από το σημείο, όμως τα στοιχεία του ήταν γνωστά και έτσι από μέρους της ΕΛ.ΑΣ έγιναν άμεσα ενέργειες ώστε να πειστεί να παραδοθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπως και έγινε.

