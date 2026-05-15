Καλλιθέα: Καρέ-καρέ οι πυροβολισμοί στο μπαρ και ο πανικός στους θαμώνες - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή (15/5) καταγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής (10/5) με το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ στην Καλλιθέα (στην περιοχή των Τζιτζιφιών).



Η στιγμή των πρώτων πυροβολισμών με στόχο την ιδιοκτήτρια, οι κινήσεις του 58χρονου δράστη μέσα στο κατάστημα τα επόμενα δευτερόλεπτα, με το όπλο στα χέρια, αλλά και οι επόμενοι πυροβολισμοί που ακολούθησαν, αποτυπώθηκαν στις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε, με θαμώνες να προσπαθούν να προστατευτούν και να βρουν διέξοδο διαφυγής.

Λίγο αργότερα, η τραυματισμένη γυναίκα φαίνεται να βγαίνει αιμόφυρτη στη λεωφόρο Θησέως, εκλιπαρώντας μαζί με τον σύζυγό της διερχόμενους οδηγούς να σταματήσουν, προκειμένου να τη μεταφέρουν άμεσα σε νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα το πρωί της Κυριακής, τραυματίζοντας μια γυναίκα, προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Κατά τις ίδιες πηγές στην απολογία του έγινε αναφορά στις σχέσεις του με άλλους θαμώνες του μαγαζιού, ενώ υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσε και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Η στιγμή της σύλληψης του 58χρονου: