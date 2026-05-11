«Με πυροβόλησαν»: Δραματικό βίντεο με τη 43χρονη να ζητά βοήθεια από οδηγούς στον δρόμο

Σοκ προκαλεί βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα από την Καλλιθέα, με την 43χρονη να βρίσκεται πάνω στον δρόμο και να ζητάει αιμόφυρτη από τους περαστικούς βοήθεια, λίγες στιγμές αφού ο 58χρονος την είχε πυροβολήσει.

Η ίδια, υποβασταζόμενη από τον αδερφό της, αμέσως μετά από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε, καταγράφεται σε βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, να ζητά βοήθεια έξω από το κλαμπ στην Καλλιθέα, ζητώντας βοήθεια από διερχόμενα αυτοκίνητα, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να τη μεταφέρει κάποιος όσο πιο σύντομα στο νοσοκομείο καθώς αιμορραγούσε.

«Σας παρακαλώ στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε», φώναζε η γυναίκα στους διερχόμενους οδηγούς.

Λίγα μέτρα παρακάτω, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

«Θα σε σκοτώσω»

Για τον εφιάλτη που βίωσε μίλησε η 43χρονη ιδιοκτήτρια του κλαμπ στην Καλλιθέα, περιγράφοντας πως ο άνδρας την πλησίασε την ώρα που βρισκόταν στο ταμείο και της είπε “μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω”, πριν την πυροβολήσει.

«Ο άντρας αυτός, πριν αρχίσει να πυροβολεί, δημιουργούσε αναστάτωση στο μαγαζί, ενοχλούσε τις υπαλλήλους μου και ιδιαίτερα μια κοπέλα που εργαζεται πίσω από το μπαρ. Ήρθε από πίσω και λίγο πλάγια ενώ καθόμουν στο ταμείο, και το μόνο που είπε κοιτάζοντάς με ήταν “μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω”. Τότε σήκωσε το όπλο και με πυροβόλησε. Με χτύπησε και βγήκα έξω να ζητήσω βοήθεια από περαστικούς, επειδή είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο μαγαζί, και στη συνέχεια ο αδερφός μου με μετέφερε στο νοσοκομείο» δηλώνει η 43χρονη.

Η ιδιοκτήτρια, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, προσπαθεί πλέον να ξεπεράσει την τραυματική εμπειρία που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή.