Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο που πυροβόλησε με UZI σε μπαρ στην Καλλιθέα

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που μπήκε και πυροβόλησε την Κυριακή (10/5) το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Η σε βάρος του δίωξη αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, όπως επίσης τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής (μαχαίρι) και της οπλοκατοχής (σπρέι πιπεριού)

Ο δράστης παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για μεθαύριο Τετάρτη 13 Μαΐου.



Το σοκαριστικό περιστατικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (10/5) σε μπαρ στην Καλλιθέα, όταν ένας όταν ένας 58χρονος άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα σε κατάσταση μέθης και άρχισε να απειλεί τους θαμώνες φωνάζοντας: «Θα σας σκοτώσω όλους».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας πανικό στους περίπου 30 πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ, η οποία δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η στιγμή που αστυνομικοί έχουν ρίξει στο έδαφος και περνούν χειροπέδες σε μεθυσμένο 58χρονο που νωρίτερα είχε ανοίξει πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης βγήκε από το κατάστημα και συνέχισε να πυροβολεί προς την είσοδο, πριν διαφύγει με μισθωμένο όχημα.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν λίγο αργότερα τον 58χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Αγησιλάου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στο όχημα βρέθηκε υποπολυβόλο τύπου UZI κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, ενώ κατασχέθηκαν και τρεις κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και δεύτερου ατόμου στην υπόθεση, ενώ όλοι οι παρόντες στο κατάστημα προσήχθησαν στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας προκειμένου να δώσουν καταθέσεις.