Ελλάδα Πυροβολισμοί Αστυνομία Καλλιθέα (περιοχή Αττικής)

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Μεθυσμένος άνοιξε πυρ εναντίον γυναίκας - Τραυματίστηκε στον λαιμό

Στο σημείο εντοπίστηκαν πάρα πολλοί κάλυκες, ενώ η γυναίκα που έχει τραύμα στον λαιμό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Φωτογραφία αρχείου / Freepik
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 12:34

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10/5) μέσα σε κέντρο διασκέδασης - μπαρ στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ένα άτομο σε κατάσταση μέθης, υπό συνθήκες που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., πυροβόλησε και τραυμάτισε την 43χρονη σύντροφο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο 58χρονος Έλληνας που πυροβόλησε έχει συλληφθεί, το όπλο έχει εντοπιστεί, ωστόσο, δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει καθώς έχει καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει και σε άλλες προσαγωγές για το περιστατικό, ενώ εξετάζει μαρτυρίες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν πάρα πολλοί κάλυκες, ενώ η γυναίκα που έχει τραύμα στον λαιμό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν με ίδια μέσα, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

