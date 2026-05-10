Πυροβολισμοί στην Κυψέλη μετά από καβγά οδηγών - Στο νοσοκομείο 34χρονος

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, όταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο οδηγών μηχανής κατέληξε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 στην οδό Αμφείας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Πυροβόλησε τον 34χρονο στα πόδια

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο οδηγοί λογομάχησαν έντονα, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα.

Ο ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε τον 34χρονο οδηγό στα κάτω άκρα, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και συνέλεξαν δύο κάλυκες που εντοπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Οι Αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 31χρονο ως τον φερόμενο δράστη της επίθεσης και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.