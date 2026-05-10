Με UZI άνοιξε πυρ στο μπαρ στην Καλλιθέα ο μεθυσμένος 58χρονος - Η στιγμή της σύλληψης

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν γύρω στις 11.30 το πρωί της Κυριακής (10/5) σε μπαρ στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα σε κατάσταση μέθης και άρχισε να απειλεί τους θαμώνες φωνάζοντας: «Θα σας σκοτώσω όλους».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας πανικό στους περίπου 30 πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ, η οποία δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης βγήκε από το κατάστημα και συνέχισε να πυροβολεί προς την είσοδο, πριν διαφύγει με μισθωμένο όχημα.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν λίγο αργότερα τον 58χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Αγησιλάου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στο όχημα βρέθηκε υποπολυβόλο τύπου UZI κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, ενώ κατασχέθηκαν και τρεις κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Η στιγμή της σύλληψης του 58χρονου που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ στην Καλλιθέα.



Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και δεύτερου ατόμου στην υπόθεση, ενώ όλοι οι παρόντες στο κατάστημα προσήχθησαν στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας προκειμένου να δώσουν καταθέσεις.