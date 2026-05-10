Νέο βίντεο από τη σύλληψη του 58χρονου με το UZI - Τον ρίχνουν στο έδαφος και του περνούν χειροπέδες

Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά τις σκηνές τρόμου που εκτυλίχθηκαν σε μπαρ στην Καλλιθέα, με έναν 58χρονο άνδρα, σε κατάσταση μέθης, να ανοίγει πυρ προκαλώντας πανικό στους περίπου 30 πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο

Μάλιστα, από τα πυρά του μεθυσμένου 58χρονου τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ, η οποία δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο νέο βίντεο που έχει στην κατοχή του ο FLASH, φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί έχουν σπεύσει στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Αγησιλάου και ρίχνουν στο έδαφος τον 58χρονο για να του περάσουν χειροπέδες.

Η στιγμή που αστυνομικοί έχουν ρίξει στο έδαφος και περνούν χειροπέδες σε μεθυσμένο 58χρονο που νωρίτερα είχε ανοίξει πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα pic.twitter.com/L6Y08RAwWb — Flash.gr (@flashgrofficial) May 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα είχε βγει στο «φως» ένα ακόμη βίντεο όπου αποτυπωνόταν η στιγμή που ο 58χρονος έχει συλληφθεί και οδηγείται εντός του περιπολικού για να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Το χρονικό του περιστατικού

Γύρω στις 11:30 το πρωί της Κυριακής (10/5) ο 58χρονος άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα σε κατάσταση μέθης και άρχισε να απειλεί τους θαμώνες φωνάζοντας: «Θα σας σκοτώσω όλους».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας πανικό στους περίπου 30 πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ, η οποία δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης βγήκε από το κατάστημα και συνέχισε να πυροβολεί προς την είσοδο, πριν διαφύγει με μισθωμένο όχημα.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν λίγο αργότερα τον 58χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Αγησιλάου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στο όχημα βρέθηκε υποπολυβόλο τύπου UZI κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, ενώ κατασχέθηκαν και τρεις κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και δεύτερου ατόμου στην υπόθεση, ενώ όλοι οι παρόντες στο κατάστημα προσήχθησαν στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας προκειμένου να δώσουν καταθέσεις.