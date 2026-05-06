Φονικό στην Κρήτη: «Ο πατέρας τον ακολουθούσε με κουκούλα, ο Νικήτας έμπαινε σπίτι με φόβο»

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον πατέρα του κολλητού φίλου του, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκίνητο που επέβαιναν μαζί το 2023.

Ο 54χρονος πατέρας του φίλου του, θεωρούσε τον Νικήτα υπαίτιο για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του 17χρονου γιου του, βάζοντάς τον επί χρόνια «στο στόχαστρο» μέχρι τελικά να προβεί στην εγκληματική πράξη, πυροβολώντας και εκτελώντας τον εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου στην περιοχή της Αμμουδάρας, το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαίου.

Με τον 54χρονο να βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών και τη σύζυγό του να έχει επίσης συλληφθεί για συνέργεια, στο φως έρχονται μαρτυρίες από το περιβάλλον του 21χρονου, οι οποίες περιγράφουν τον τρομακτικό κλοιό που είχε στήσει γύρω από το θύμα ο πατέρας του φίλου του.

«Ο Νικήτας ήταν δίδαγμα για τη νεολαία. Ήταν το καλύτερο παιδί, δεν πείραζε μυρμήγκι», δηλώνει μία γειτόνισσα του θύματος με δάκρυα στα μάτια, μιλώντας στον STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Αναφερόμενη στο τροχαίο που είχε οδηγήσει στον θάνατο τον 17χρονο φίλο του, τονίζει: «Ο Θεός έκανε θαύμα που (ο Νικήτας) έζησε από το ατύχημα. Και το θαύμα δεν το άντεξε ο πατέρας του άλλου παιδιού. Λυπάμαι για το παιδί που είχε χάσει τη ζωή του, αλλά ήταν ατύχημα».

«Ο Νικήτας βίωνε πολύ άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Το βράδυ έπαιρνε τη μητέρα του τηλέφωνο να βγει έξω να τσεκάρει».

«Στο τροχαίο έχασε τον κολλητό του, την ψυχή του. Δεν του έφτανε ο πόνος...», είπε.

Δίνοντας απαντήσεις σε φήμες που αναφέρουν ότι ο 21χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης όταν οδηγούσε το αυτοκίνητο την ώρα του θανατηφόρου τροχαίου, λέει: «Ο Νικήτας είχε βγάλει δίπλωμα, γιατί ακούγεται το αντίθετο. Ήταν 18 χρονών και είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητο το είχε αγοράσει ο πατέρας του. Είχε μάθει αυτοκίνητο. Αλλά συνέβη το τροχαίο».

Ο 21χρονος Νικήτας που έπεσε νεκρός από πυρά στην Αμμουδάρα / Φωτ.: social media

Δικηγόρος οικογένειας Νικήτα: «Τον καταδίωκε σε στενό, ζούσαν σε καθεστώς τρομοκρατίας»

«Γνωρίζω τι βίωσε η οικογένεια τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ζούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου, απειλούνταν συνεχώς. Το παιδί είχε καταγγείλει περιστατικά, δύο φορές. Η μία υπόθεση έφτασε στην ανάκριση και επιβλήθηκαν όροι στον δράστη. Οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν ποτέ», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα.

«Πολύ πρόσφατα ο πατέρας τον είχε καταδιώξει σε ένα στενό, σε αδιέξοδο. Το παιδί κρύφτηκε, φωνάζοντας απεγνωσμένα ‘βοήθεια’ σε ένα σπίτι. Σώθηκε προσωρινά αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί οριστικά...», είπε.

«Δεν είμαι σε θέση να σας πω, υπό ποιες συνθήκες συνελήφθη η όχι τότε ο πατέρας», ανέφερε για το περιστατικό της καταδίωξης.

Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια σκεφτόταν να φύγει από την περιοχή. «Κι αυτό ακόμη δεν νομίζω ότι θα ήταν ικανό να αποτρέψει τον δράστη», πρόσθεσε.

«Ο Νικήτας φοβόταν πάρα πολύ. Αλλά πίστευε ότι κάποια στιγμή θα καταλάβαινε ο πατέρας, θα απαλύνει ο πόνος του. Ότι θα μπορούσε να μιλήσει μαζί του».

Το χρονικό της δολοφονίας

Το φονικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, με τον 54χρονο να πυροβολεί και να σκοτώνει τον 21χρονο Νικήτα, οδηγό του οχήματος στο οποίο είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο 17χρονος γιος του πριν από περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, ο 54χρονος φέρεται να του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο, με τον νεαρό οδηγό να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, άρχισε να τρέχει, ωστόσο ο δράστης έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο έξι κάλυκες που σημαίνει ότι ο 54χρονος έριξε και τις έξι σφαίρες που είχε στο περίστροφο.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ομολογώντας την πράξη του και παραδίδοντας το όπλο. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου κρατείται.

Το ΚΡΗΤΗ TV δημοσίευσε ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούγονται οι έξι πυροβολισμοί που έπεσαν στον τόπο του φονικού:

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 17χρονου φέρεται να μην είχε καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του, το οποίο είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 έπειτα από τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος, μαζί με τον 21χρονο οδηγό, είχε εκτραπεί και προσκρούσει σε κολόνα φωτισμού. Ο ανήλικος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και, παρά τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, κατέληξε 19 ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που μεταφέρει το Cretalive, από τότε ο 54χρονος ζούσε βυθισμένος στο πένθος, με τη ζωή του να έχει αλλάξει δραματικά. Δεν είχε καταφέρει να συμφιλιωθεί με την απώλεια, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει και ένταση με τον 21χρονο οδηγό, τον οποίο φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο για το δυστύχημα.

Eίχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Νικήτα

Μάλιστα, τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου νεαρού, με τον τελευταίο να καταγγέλλει επίθεση και πυροβολισμό εναντίον του, υπόθεση για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Το νέο αιματηρό περιστατικό ήρθε να δώσει τραγική κατάληξη σε μια υπόθεση που φαίνεται να είχε αφήσει βαθιά τραύματα και εντάσεις για χρόνια, με την Αστυνομία να διερευνά όλα τα δεδομένα για τη σχέση θύτη και θύματος και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.