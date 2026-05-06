«Θα σε ντύσουμε γαμπρό, φορέστε όλοι τα καλά σας»: Η σπαρακτική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα

Με σπαρακτικά λόγια αποχαιρετά τον αδικοχαμένο Νικήτα η μια από τις αδερφές του, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό», γράφει αρχικά. Με μια ανάρτηση στο Facebook, καλεί τον κόσμο, συγγενείς και φίλους, να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο στον αδερφό της. «Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα….Αλλά ούτε μια σφαίρα», αναφέρει.

Στη συνέχεια, αφιερώνει στον αδερφό της δυο μαντινάδες της γνωστής μαντιναδολόγου Βέρας Σουλτάτου Ξυλούρη

Τη δημοσίευση συνοδεύει με την αναγγελία της κηδείας του αδικοχαμένου Νικήτα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου.

Ολόκληρη η ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα

«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα….Αλλά ούτε μια σφαίρα.

Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του Όμορφου Νιού που φεύγει

Για δε γλεντά δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει...Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη»