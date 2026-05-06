«Φύγε από την Κρήτη»: Οι εκκλήσεις που αγνόησε ο 21χρονος στην Αμμουδάρα πριν τη δολοφονία

Συνεχείς ήταν οι εκκλήσεις της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα να απομακρυνθεί από την Κρήτη και ειδικότερα από το Ηράκλειο, καθώς θεωρούσαν πως η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», του έλεγαν, προτρέποντάς τον να μετακομίσει ακόμη και στην Αθήνα, ωστόσο εκείνος δεν πείστηκε να εγκαταλείψει τον τόπο του.

Όπως αναφέρει το creta24, ο 54χρονος πατέρας 17χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο 21χρονος, φέρεται να είχε καταρρεύσει ψυχολογικά και να θεωρούσε τον Νικήτα υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του.

Το πένθος του είχε μετατραπεί σε οργή, με τον ίδιο να εκφράζει επανειλημμένα, ακόμη και εντός δικαστικών αιθουσών, την πεποίθησή του ότι ο 21χρονος έφερε ευθύνη.

Μάλιστα, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2024, στον 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον νεαρό.

Τότε, ο 21χρονος είχε δεχτεί επίθεση έξω από το σπίτι του στο Γάζι, όταν άγνωστος τον χτύπησε αιφνιδιαστικά στα πόδια με ξύλο. Όπως είχε καταθέσει, δεν είδε τον δράστη, ωστόσο τον καταδίωξε και τον ακινητοποίησε, με τους δύο άνδρες να παλεύουν.

Η αδελφή του θύματος, που άκουσε τις φωνές, είχε δηλώσει ότι αναγνώρισε τον 54χρονο, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα πριν διαφύγει.

Δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι του

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Νικήτας δεν εγκατέλειψε το σπίτι του, επιλέγοντας να παραμείνει κοντά στην οικογένειά του και τις αδελφές του, ενώ φέρεται να περίμενε τη Δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις.

Το απόγευμα της Τρίτης (5/5), έχοντας ρεπό από την εργασία του σε σούπερ μάρκετ στην Αμμουδάρα, ο 21χρονος βγήκε για να κουρευτεί.

Κατά την αποχώρησή του, έπεσε στην ενέδρα που φέρεται να του είχε στήσει ο 54χρονος. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο νεαρός βρέθηκε νεκρός στον δρόμο, σε ένα περιστατικό που για πολλούς δεν ήρθε ως έκπληξη, καθώς, όπως σημειώνεται, οι απειλές είχαν προηγηθεί εδώ και καιρό.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- 54ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕ 20ΧΡΟΝΟ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ (ΦΩΤΟ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του FLASH, Κώστας Παπαδόπουλος, ο 54χρονος του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, με τον νεαρό οδηγό να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, άρχισε να τρέχει, ωστόσο ο δράστης έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε.

Την Πέμπτη το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο

Αύριο, Πέμπτη, θα αποχαιρετήσουν οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και οι φίλοι τον 21χρονο Νικήτα που τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα της Τρίτης στην Κρήτη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.