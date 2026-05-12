Συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη - Τρεις τραυματίες

Τρεις άντρες τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, μετά από συμπλοκή που έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα στον οικισμό «Αγία Σοφία» στον δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενικά πρόσωπα μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Διαβατών, το προσωπικό του οποίου ενημέρωσε την Aστυνομία.

Στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα από σκάγια, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.