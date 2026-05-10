Ελλάδα Πάτρα Πυροβολισμοί Σύλληψη Local News

Αναστάτωση στην Πάτρα: Άντρας βγήκε οπλισμένος στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

Ο... καουμπόι συνελήφθη από την Αστυνομία - Κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια που βρέθηκαν στο σπίτι του και στο αυτοκίνητό του.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου ΙΝΤΙΜΕ NEWS
Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου στην Πάτρα, όταν άνδρας βγήκε στους δρόμους και άρχισε να πυροβολεί ασταμάτητα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κάλυκες κρότου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του άνδρα, καθώς και στο αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ένα από τα όπλα είχε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

