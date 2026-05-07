Πάτρα: 53χρονος κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ σε σχολείο- Γιατρός πήδηξε τα κάγκελα για να τον σώσει

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 6/5 στην ευρύτερη περιοχή του ΚΕΤΧ στην Πάτρα, όταν 53χρονος άνδρας κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ με φίλους του σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες αντιμετώπισαν εμπόδιο, καθώς η κεντρική είσοδος του σχολείου ήταν κλειδωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politeianews, η γιατρός της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης, υπερπήδησε την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος προκειμένου να προσεγγίσει άμεσα τον άνδρα, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Με τη χρήση απινιδωτή και συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έδωσε μάχη για την επαναφορά του.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στο άνοιγμα της εισόδου ώστε να καταστεί δυνατή η είσοδος του ασθενοφόρου. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση μεταφοράς, με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να συνοδεύεται από μοτοσικλέτες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μέχρι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, όπου και έφτασε μέσα σε περίπου τρία λεπτά.

Ο 53χρονος διασωληνώθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, ενώ οι οικείοι του βρίσκονται στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή.