Λάρισα: Κατέρρευσε στη δίκη η εκπαιδευτικός που κατήγγειλε βιασμό - Υπέστη κρίση πανικού

Σε ιδιαίτερα έντονο κλίμα συνεχίστηκε χθες, Τρίτη, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση βιασμού που κατήγγειλε μία εκπαιδευτικός από τον προϊστάμενό της τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος της καταγγέλλουσας, πρακτική που εφαρμόζεται συχνά σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των εμπλεκομένων.

Η 50χρονη σήμερα εκπαιδευτικός, κατέθεσε για περισσότερες από 4 ώρες, περιγράφοντας όσα – σύμφωνα με την ίδια – συνέβησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η συναισθηματική φόρτιση ήταν έντονη, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί δύο φορές. Εντός της δικαστικής αιθούσης εκτυλίχθηκαν τραγικές στιγμές με την 50χρονη να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση κλαίγοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της, ενώ φέρεται να υπέστη και κρίση πανικού.

Λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι το δικαστήριο διέκοψε για τις 3 Απριλίου, όταν αναμένεται να καταθέσει ο σύζυγος της εκπαιδευτικού και μία σειρά ακόμη μαρτύρων από τον χώρο της εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 6 ετών στον 63χρονο τότε, πρώην ανώτερο στέλεχος της δημόσιας εκπαίδευσης, με την έδρα και τους ενόρκους να υιοθετούν την πρόταση της Εισαγγελέα και να καταδικάζουν ομόφωνα τον κατηγορούμενο για τετελεσμένο βιασμό με το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Το χρονικό

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 η καθηγήτρια βγήκε με τον προϊστάμενό της για διασκέδαση. Οι δύο τους βρέθηκαν στο ίδιο αυτοκίνητο και εκείνος απαίτησε, σύμφωνα με την καταγγελία, να συνευρεθούν, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη δύναμή του.