Τέμπη: Διεκόπη για τις 19 Μαρτίου η δίκη - Λιποθύμησε η πρόεδρος

Στις 19 Μαρτίου συνεχίζεται η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας καθώς η σημερινή συνεδρίαση διακόπηκε νωρίτερα λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθεί στις απαντήσεις του σε σχέση με όσα κατέθεσε στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν χθες.

Ωστόσο οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Η δίκη συνεχίζεται στις 19 Μαρτίου με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.