Μήνυση Ρούτσι κατά Καπερνάρου: «Υπάρχει σχέδιο να μας αποδοκιμάζουν στο δικαστήριο»

Στους χαρακτηρισμούς του Βασίλη Καπερνάρου απάντησε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Πάνος Ρούτσι, λέγοντας μάλιστα ότι προχωρά σε μήνυση κατά του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να περιπαίζει τον γονιό των Τεμπών, για την απεργία πείνας που έκανε για τον νεκρό γιο του.

«Στο δικαστήριο μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν. Όλοι οι γονείς φωνάζουν, αλλά ο Καπερνάρος λέει μόνο για εμένα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση να μας αποδοκιμάζουν, να μας εξαντλήσουν, να νευριάσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας.

Αυτό το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έχουμε δίκη. Εκείνη τη στιγμή, βγήκε από τα δικαστήρια, ενώ εμείς καθόμασταν έξω και είπε στις κάμερες “αυτό δεν είναι δικαστήριο, είναι θέατρο”… Θεωρώ πως με έχει στοχοποιήσει».

«Προνομιακές σχέσεις στο δικαστήριο»

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Καπερνάρος είχε δικαιολογήσει τη στάση του απέναντι στον Πάνο Ρούτσι, λέγοντας ότι «περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ως νταής, φορώντας ένα καπέλο».

Σήμερα, ο κ. Ρούτσι σχολίασε για το πρόσωπο του εν λόγω: «Ο κ. Καπερνάρος είναι κυβέρνηση, για αυτό τον προόριζαν. Πρέπει να έρθετε στο δικαστήριο μία φορά και να δείτε πώς είναι.

Το να δίνει ο Καπερνάρος, ο δικηγόρος, στην πρόεδρο ποτήρι με νερό το έχετε δει πουθενά; Υπάρχουν σαφέστατα προνομιακές σχέσεις και θα το αποδείξουμε. Έχω ήδη προβεί σε μήνυση κατά του».