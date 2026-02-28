Διάψευση Ρούτσι για τα περί «έντασης» με την Καρυστιανού - «Δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών»

Ο Πάνος Ρούτσι με ανάρτησή του στο Facebook διαψεύδει κατηγορηματικά πως υπήρξε ένταση με τη Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.



Όπως αναφέρει ο Πάνος Ρούτσι, «η είδηση που με ενημέρωσαν μόλις ότι άρχισε να κυκλοφορεί, που μιλάει για “ένταση” ανάμεσα σε εμένα και τη Μαρία Καρυστιανού, είναι ψευδής.



Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σήμερα ενωμένος, ότι είμαστε διασπασμένοι και τσακωνόμαστε μεταξύ μας.



Καλώ τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ψευδή είδηση να την κατεβάσουν και να μην παίζουν το παιχνίδι τους».

Είχε ετοιμάσει την ομιλία της

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το παρών στη συγκέντρωση, όμως δεν μίλησε στη συγκέντρωση, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσει, παρά το γεγονός πως είχε ετοιμάσει την ομιλία της.



Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού είπε: «Ήρθα στις 12 η ώρα, όπως ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, με σκοπό να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο αυτόν τον αγώνα των Τεμπών.



Κατάλαβα, όμως, περίπου ένα δίωρο μετά, ότι η οργανωτική επιτροπή του συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων και, ουσιαστικά, για κάποιο λόγο αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω.



Είναι θεμιτός κάθε αγώνας, η σημερινή μέρα, όμως, ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς των Τεμπών».

«Θα την καλούσα να μιλήσει...»

Ο Ηλίας Παπαγγελής, ο οποίος έχασε και αυτός το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών, είπε στο Mega πως η κ. Καρυστιανού δεν ήταν στις λίστες των ομιλητών.



«Ήμουν εκεί, μίλησα με την κυρία Καρυστιανού. Είχα πληροφορηθεί ότι δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών. Η οργανωτική ομάδα δεν την είχε συμπεριλάβει στη λίστα των ομιλητών. Όταν χαιρετηθήκαμε, της είπα ότι όταν θ’ ανέβω εγώ να μιλήσω, θα σε καλέσω να μιλήσεις. Και συμφώνησε. Αλλά ήταν πολύ μεγάλες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου, ήμασταν δύο, δυόμιση ώρες όρθιοι μες στον ήλιο και κάποια στιγμή που θα ερχόταν η σειρά μου να μιλήσω, κοίταξα γύρω μου και δεν την είδα. Και ρώτησα: “Εκεί, πού πήγε, ρε παιδιά, η κυρία Καρυστιανού;”



Και μου είπαν: “Κουράστηκε και έφυγε“. Δεν ξέρω αν, τι διαμείφθηκε μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ή της οργανωτικής επιτροπής και της ίδιας, αν αντάλλαξαν κάποιες ομιλίες. Εάν δεν ήθελε να μιλήσει η κυρία Καρυστιανού, δεν θα παρευρισκόταν στον χώρο γύρω από την εξέδρα. Το ότι μπήκε μέσα στο χώρο εκεί γύρω που είναι, ας πούμε, φρουρούμενος, δεν μπαίνει οποιοσδήποτε εκεί, μπαίνουν μόνο οι ομιλητές και όσοι είναι κοντινοί συγγενείς, για να ήταν εκεί η κυρία Καρυστιανού προφανώς ήθελε να μιλήσει. Τότε της είπα ότι εγώ θα σας καλέσω, γιατί είχα μάθει ότι δεν ήταν στον κατάλογο, δεν μου αρνήθηκε, άρα ήθελε να μιλήσει.



Ήταν πάρα πολύ, όμως, μεγάλες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου και κάποιες άλλες ομιλίες, ήταν δύο ώρες όρθια, προφανώς κουράστηκε, απογοητεύτηκε, δεν ξέρω. Μα νομίζω ότι η κυρία Καρυστιανού στη δική της δήλωση λέει «αισθάνθηκα».



«Αισθάνθηκα» ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω. Δεν είπε ότι «μου απαγόρευσε κανείς». Η δήλωσή της λέει «αισθάνθηκα». Τώρα μπορεί να αισθάνθηκε σωστά, μπορεί να αισθάνθηκε λάθος».