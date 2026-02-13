Καπερνάρος για Ρούτσι: Με αποκάλεσε κάθαρμα, είναι προκλητικός και εκμεταλλεύεται τον τίτλο του

Ένταση επικράτησε έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση για τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών με τον δικηγόρο της Interstar, Βασίλη Καπερνάρου να καταγγέλλει τη στάση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα ενός εκ των 57 θυμάτων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (13/2) στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, ο κ. Καπερνάρος τοποθετήθηκε σχετικά με την αντιπαράθεση που σημειώθηκε τονίζοντας ότι «ο κ. Ρούτσι είναι προκλητικός, εκμεταλλευόμενος τον τίτλο του πατέρα θύματος. Μπορώ να πω ότι διαταράσσουν την ηρεμία του δικαστηρίου διότι την ώρα που εξέταζα τον κύριο Ψαρόπουλο, ψύχραιμα, δικονομικότατα, ήρεμα, πετάχτηκαν αυτοί ουρλιάζοντας χωρίς να έχουν πάρει την άδεια του δικαστηρίου και έτσι έκαναν κάποιους ολίγους γονείς να εξεγερθούν. Ο κύριος Ρούτσι ερχόταν προς το εδώλιο αλλά και στις θέσεις των συνηγόρων υπερασπίσεων και εξαιρετικά χυδαία, δεν μπορώ να σας πω τι του έλεγε».

«Εκείνη την ώρα δεν σκέφτηκε η κα Εισαγγελέας να καλέσει τον επικεφαλής της αστυνομίας. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο κ. Ρούτσι. Ήταν ένας αστυνομικός μόνον στην αίθουσα και στη συνέχεια, αφού μας προπηλάκισε, ενστικτωδώς ο οδηγός μου μπήκε μπροστά για να μας προστατέψει, μαζί με την κόρη μου. Όταν βγήκαμε έξω, επετέθη σε εμάς, τους δικηγόρους και ειδικά σε εμένα αποκαλώντας με "κάθαρμα". Δεν είχα καμία θέση να μιλάω έτσι για τον Ρούτσι αλλά δεν μπορεί να προκαλεί και να είναι θύμα και θύτης ο οποιοδήποτε άλλος» προσέθεσε.

«Παιδιά χάνουν εκατοντάδες Έλληνες ετησίως σε ανθρωποκτονίες από αμέλεια, με κακή οδήγηση. Υπάρχουν εκατοντάδες πονεμένοι γονείς. Δεν έχω δει ποτέ συμπεριφορά, στις τόσες δίκες που έχω κάνει, έναν να γυρίζει με ένα καπέλο και να κοιτάζει όποιους θέλει και να επιτίθεται σε όποιους θέλει. Εκείνη την ώρα εξέταζα έναν άλλο πονεμένο συγγενή που είναι ο κ. Ψαρόπουλος και ενώ πήγαινε καλά η διαδικασία έγινε αυτό που έγινε» σημείωσε ενώ κατέληξε λέγοντας «Όταν είπα "θέατρο" δεν εννοούσα καθόλου συγγενείς, εννοούσα τους συναδέλφους που διαταράσσουν τη διαδικασία».