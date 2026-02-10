Σύλλογος Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης – Οι αλλαγές μετά την παραίτηση της Καρυστιανού

Ο Παύλος Ασλανίδης είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που ακολούθησαν την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού . Η εκλογή του νέου προεδρείου έλαβε χώρα χωρίς την παρουσία της απερχόμενης προέδρου, η οποία είχε υποβάλει την παραίτησή της ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου



Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες και τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:



Πρόεδρος: Παύλος Ασλανίδης



Αντιπρόεδρος: Βασίλης Παυλίδης



Γραμματέας: Ελένη Βασάρα (η οποία διατηρεί τη θέση της)



Ταμίας: Μιρέλα Ρούτσι

Το παρασκήνιο της διαδοχής



Η διαδικασία αλλαγής σκυτάλης ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κ. Καρυστιανού δεν προσήλθε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, ενώ η θέση της στο Δ.Σ. καλύφθηκε από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 1ης Φεβρουαρίου, χρέη προέδρου εκτελούσε προσωρινά ο αντιπρόεδρος, όπως ορίζει το καταστατικό.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα



Η Γενική Συνέλευση, πέρα από την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είχε ως αντικείμενο την έγκριση του νέου καταστατικού του Συλλόγου, καθώς και τον απολογισμό των πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης.



Σε αυτό το πλαίσιο, κανονικά προχωρά και η ετήσια εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η εκδήλωση οργανώνεται και θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο μετά τα Τέμπη, στο Σύνταγμα, με στόχο να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων και να επαναδιατυπωθεί το αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Από πλευράς Συλλόγου επισημαίνεται ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ομαλά και ότι οι δράσεις μνήμης και διεκδίκησης συνεχίζονται απρόσκοπτα.