Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα πολιτευτώ, ντροπή αυτά που λένε» - Τι είπε για την καθυστέρηση των εκταφών

Κάλεσμα στους πολίτες να βγουν μαζικά στους δρόμους κατά τη μαύρη επέτειο της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη απηύθυνε ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας ότι ο ίδιος δίνει αγώνα για δικαιοσύνη και αλήθεια.

Ο πατέρας του Ντένις, ενός από τα 57 θύματα στη σιδηροδρομική τραγωδία του 2023, που είχε προχωρήσει σε πολυήμερη απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή του γιου του, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί, καταγγέλλοντας όσα έχουν ακουστεί, ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έχουν καθυστερήσει οι εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας.

«Μας κοροϊδεύουν, συνεχώς προσπαθούν να αμαυρώσουν τον αγώνα που κάνουμε», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο «OPEN» και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

«Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία. Ο κόσμος είναι έτοιμος να βγει στους δρόμους γιατί έχει καταντήσει αηδία. Εδώ και τρία χρόνια ψάχνουμε πώς πέθαναν οι άνθρωποί μας», είπε.

«Η καθυστέρηση γίνεται από την εισαγγελία Λάρισας»

Αναφορικά με το αίτημα για εκταφές που έχει καθυστερήσει να υλοποιηθεί, εξήγησε ότι ο ίδιος έχει κάνει τα πάντα. «Όλη η καθυστέρηση γίνεται από την εισαγγελία Λάρισας, δεν έχουν ορίσει ακόμα ιατροδικαστή. Μετά θα είναι η σειρά μας να ορίσουμε δικό μας πραγματογνώμονα. Σήμερα έμαθα ότι ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη δεν μας δίνουν το χαρτί που να λέει ότι εξετάσεις, που απαίτησα να γίνουν με την απεργία πείνας, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες εδώ. Πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό. Αυτό το χαρτί περιμένουμε», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι.

«Δεν ντρέπονται να μιλάνε έτσι για εμάς;» είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που κάνει η Καρυστιανού είναι ένας τρόπος»

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε τον ενδιέφερε να πολιτευτεί. «Από την αρχή που ξεκίνησα την απεργία πείνας, ήθελα να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, αυτό με ενδιαφέρει».

Ερωτηθείς κατά πόσο συμφωνεί με την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι είπε: «Ο καθένας από εμάς βιώνει διαφορετικά τον πόνο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τρία χρόνια τώρα όλοι εμείς οι συγγενείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε τη δικαιοσύνη που δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι ένας τρόπος αυτό που κάνει η κυρία Καρυστιανού για να γίνει κάτι. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, γιατί δεν θέλω να ανακατευτώ με την πολιτική. Θα βρω τον τρόπο, το δίκιο μου με τους δικηγόρους μου».

Σε ερώτηση για το ταμείο του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», απάντησε ότι δεν γνωρίζει για τα περί κακοδιαχείρισης, ενώ εκτίμησε ότι η καταγγελία έγινε από κάποιο μέλος της κυβέρνησης.

«Δεν ήταν τυχαίο ότι την ίδια μέρα που είχαμε το δικαστήριο, έγινε η καταγγελία. Κάποιος από την κυβέρνηση θα έκανε την καταγγελία. Δεν νομίζω να είναι ο Νίκος Πλακιάς. Η καταγγελία έγινε για να εστιάσουν στον σύλλογο και όχι στη δίκη. Για να διασπάσουν τον αγώνα μας όπως κάνουν εδώ και τρία χρόνια».

«Δύο φορές προσπάθησαν να μου δώσουν χρήματα»

Ο Πάνος Ρούτσι επανέλαβε την καταγγελία που είχε κάνει και παλαιότερα, περί προσέγγισής του προκειμένου να σωπάσει. «Δύο φορές προσπάθησαν να μου δώσουν χρήματα. Το ίδιο πρόσωπο. Είπε ότι μπορεί να μου παρέχει ό,τι θέλω, να μην ανησυχώ, ότι αυτός είναι εκεί. Πριν δύο χρόνια που ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάει στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης. Τον χαιρέτησα, του είπα ‘ξέρετε ποιος είμαι; Ο μπαμπάς του Ντένις’. Του είπα ότι εγώ εδώ θα είμαι, θα τα ξαναπούμε. Μετά ήρθε εκείνος ο κύριος μαζί με άλλους δύο. Μου ζήτησαν το τηλέφωνό μου. Κάποια στιγμή με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν πως ‘ό,τι βοήθεια θέλετε εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλετε να μας το πείτε, μην ντρέπεστε’».

«Η Κωνσταντοπούλου ουδέποτε εκμεταλλεύτηκε το πολιτικό της αξίωμα»

Ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε ότι αύριο Τρίτη (27/1) θα καταθέσει μαζί με τη δικηγόρο του Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου για το μπάζωμα. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να είναι πολιτικός αλλά είναι και δικηγόρος. Είναι πάντα εκεί ως δικηγόρος. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε το πολιτικό της αξίωμα και την ευχαριστώ πολύ για αυτό. Δεν υπάρχει ούτε μία αλήθεια για αυτό που ακούγεται», είπε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ας σταματήσει να μιλάει ο κ. Γεωργιάδης»

Απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη και σε δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο υπουργός Υγείας, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε: «Αν αυτό είχε συμβεί στην οικογένειά του, που εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, πώς θα αντιδρούσε; Έχουν περάσει τρία χρόνια, έχει φύγει το παιδί μου χωρίς να ξέρω γιατί και πώς. Τι θα έκανε αυτός; Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όταν δεν υπάρχει ανθρωπιά… Ας σταματήσει να μιλάει, να σέβεται τον πόνο και την θλίψη μας. Έχουν διαλυθεί οικογένειες».

Ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης «να κατεβάσουν τους τόνους, να μην σκέφτονται μόνο την καρέκλα τους, αλλά να σκέφτονται με την καρδιά τους. Αν ήταν τα παιδιά τους μέσα, τι θα έκαναν;».