Σύλλογος Τεμπών: Ο Ασλανίδης σε ρόλο προέδρου μετά την παραίτηση Καρυστιανού - Η ανακοίνωση του ΔΣ

Χρέη προσωρινού προέδρου εκτελεί ο Παύλος Ασλανίδης μετά την έκτακτη συνεδρίαση που είχε την Τετάρτη (14/1) το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023», μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία.

Το ΔΣ έκανε δεκτή την παραίτησή της και προχώρησε στην αντικατάστασή της από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την 1η Φεβρουαρίου, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις και η πορεία του Συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΣ του συλλόγου:

«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ''Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023'' αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:



Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.



Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.



Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:



Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ



Παύλος Ασλανίδης

Ελένη Βασάρα

Μιρέλα Ρούτσι».