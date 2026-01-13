Mητέρα της Κλαούντια για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν είναι η στιγμή γι' αυτή την κίνηση»

H Άλμα Λάτα, μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αναφέρθηκε στην κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού να μπει στην πολιτική αρένα με την ίδρυση κόμματος.



«Είναι λυπηρό τρία χρόνια μετά κανείς να μην είναι μέσα στη φυλακή. Και ο τελευταίος που φταίει, ο σταθμάρχης, αυτή τη στιγμή πίνει καφέ και βλέπει τηλεόραση. Εγώ σαν μάνα που πονάω το ίδιο με την κυρία Μαρία, πρέπει να κάνουμε σκληρό αγώνα αυτή τη στιγμή μέσα στα δικαστήρια. Γιατί όπως λέει και η Μαρία, η ανάκριση δεν έγινε σωστά, γιατί δεν έχει τον πρώτο λόγο. Και πρέπει όλοι μαζί, όλες οι οικογένειες, μαζί με τους δικηγόρους, πρέπει να δώσουμε σκληρή μάχη μέσα στα δικαστήρια.



»Δεν είναι η στιγμή που η Μαρία πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση μόνο συμφέρον έχουν αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της. Είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Θα την χτυπήσουν από παντού. Τώρα πρέπει η Μαρία μαζί με εμάς, να δώσουμε σκληρό αγώνα μέσα στα δικαστήρια. Δεν θα ψηφίσω το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού», δήλωσε μιλώντας στο Mega.

«Τώρα πρέπει η Μαρία, μαζί με εμάς, πρέπει να δίνουμε σκληρό αγώνα μέσα στα δικαστήρια. Με τον κόσμο που βγήκε στο Σύνταγμα, που ήμουνα και εγώ εκεί, να τους έχουμε δίπλα μας έξω από τα δικαστήρια, για να δώσουμε τη τελευταία μάχη», πρόσθεσε.

Μιλώντας ξανά για το κόμμα Καρυστιανού, η κα Λάτα είπε: «Γιατί για να φτιάξεις ένα κόμμα που θα σε ψηφίζει ο κόσμος, δεν θα σε ψηφίζει μόνο για τα μάτια. Δεν θα σε ψηφίζει σαν πονεμένη μάνα που έχασες με το χειρότερο τρόπο το παιδί σου. Θα σε ψηφίζει για τα προβλήματά του, για τις Ένοπλες Δυνάμεις όπως λες, για τον αγροτικό τομέα, για την παιδεία, για την εκπαίδευση. Πρέπει να ασχοληθείς με όλα τα προβλήματα για να έχεις γνώμη όταν θα πας εκεί στη Βουλή, να απαντήσεις για τα πάντα. Δεν θα απαντήσεις μόνο για τα Τέμπη. Θα σε ψηφίζει για τα προβλήματά του. Άρα, εσύ αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου, δεν μπορείς να κυνηγάς και να πας στα δικαστήρια να δικαιωθεί το παιδί σου».