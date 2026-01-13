Καραχάλιος: Μυθομανής Καρυστιανού, δημιουργεί κατάσταση φρενοκομείου - Η Γρατσία αρχηγός της σέχτας

Κατά συρροή ψεύτρα και μυθομανή χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος και έκανε λόγο για σέχτα, αρχηγός της οποίας είναι η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία, η οποία μαζί με μια γερόντισσα έχουν μαγέψει την κ. Καρυστιανού.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο κ. Καραχάλιος απάντησε σε υψηλούς τόνους στη Μαρία Καρυστιανού μετά και τη φράση «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο» που είπε για το πρόσωπό του. Ανέφερε ότι η ίδια δεν σκέφτεται λογικά, δεν ακούει κανέναν και έχει χάσει το μέτρο, θέλοντας να γίνει πρωθυπουργός.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο 2-3 φορές, απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ' ιδίαν συναντήσεις που είχαμε». Υποστήριξε ακόμα: «Αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το whats app και να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κ. Καρυστιανού, αλλά και από την κ. Γρατσία και την αστρολόγο από το Χάρβαρντ. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας, ο επικεφαλής του κινήματος Υπέρβαση, κατά καιρούς ήταν ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε η κ. Καρυστιανού και όταν αποχώρησε από έντονη διαφωνία με Νικολόπουλο και Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κ.κ. Παπανδρέου και Κοβέσι, έκανε εμένα διαχειριστή».



Άφησε, μάλιστα, υπονοούμενα για ψυχασθένεια λέγοντας «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια είναι διαταραχή. Κάποιος , που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από τον θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική», σημείωσε ο κ. Καραχάλιος.

Και συμπλήρωσε: «Έψαξα να δω τι σημαίνει χρειάζεσαι ψυχίατρο άρα είσαι ψυχασθενής και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά δεν ακούς κανένα και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το Σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους» κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.