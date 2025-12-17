Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Κόμμα με επικεφαλής την γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο»

Η στήλη έχει συγκεκριμένη άποψη για τον Νίκο Καραχάλιο, τον επικοινωνιολόγο που διέπρεψε επί ΝΔ του Κώστα Καραμανλή, αλλά δεν θα την εκφράσει - εκ νέου - γιατί το θέμα μας πλέον είναι άλλο.

Ο κ. Καραχάλιος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού με τις οποίες ήρθε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά με την ενασχόληση της με την πολιτική. Και απ' ότι καταλαβαίνουμε, τον ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ίδια υποβιβάζει τη σημασία των συναντήσεων που είχε μαζί του και ίσως και τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους.

«Η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων, ειδικά όταν αυτοί έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων. Για να κατέβεις στην πολιτική αρχίζεις να λες αλήθειες. Δεν μπαίνεις στο γραφείο ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς συμβούλους στη χώρα, δεν ανταλλάσσεις 600 μηνύματα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν το υποβιβάζεις Μαρία μου, λέγοντας ότι τον έχεις δει δύο-τρεις φορές. Στην αρχή έλεγε ότι δε με είχε συναντήσει καθόλου. Εδώ είναι ή αντιφατικότητα ή ψέμματα. Από κοντά έχουμε βρεθεί 6 φορές και έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις που συμμετείχαν και άλλοι άνθρωποι και μια σειρά τηλεφωνικών επαφών που κράτησαν τουλάχιστον 2 ώρες η κάθε μία. Ούτε ο Μέσσι δεν παίζει μόνος του στην πολιτική» είπε στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Καραχάλιος μίλησε απαξιωτικά για τα σχέδια της κ. Καρυστιανού: «Ας πάρει τη γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Κόμμα με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο» είπε.