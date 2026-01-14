Ελλάδα Μαρία Καρυστιανού Τραγωδία στα Τέμπη

Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών

Μετά τον χθεσινό «πόλεμο» ανακοινώσεων, τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν πως και τυπικά η Μαρία Καρυστιανού παύει να είναι πρόεδρος του συλλόγου, καθώς έγινε αποδεκτή η παραίτησή της.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δεκτή έγινε, ένα 24ωρο μετά την υποβολή της, η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών. 

Μετά τον χθεσινό «πόλεμο» ανακοινώσεων, τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν πως και τυπικά η Μαρία Καρυστιανού παύει να είναι πρόεδρος του συλλόγου. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παύλος Ασλανίδης

Ελένη Βασάρα

Μιρέλα Ρούτσι

Βασίλης Παυλίδης

Αναστάσιος Ταχμαζίδης

