Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών
Μετά τον χθεσινό «πόλεμο» ανακοινώσεων, τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν πως και τυπικά η Μαρία Καρυστιανού παύει να είναι πρόεδρος του συλλόγου, καθώς έγινε αποδεκτή η παραίτησή της.
Δεκτή έγινε, ένα 24ωρο μετά την υποβολή της, η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών.
Μετά τον χθεσινό «πόλεμο» ανακοινώσεων, τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν πως και τυπικά η Μαρία Καρυστιανού παύει να είναι πρόεδρος του συλλόγου. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.
Η ανακοίνωση του συλλόγου:
Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της
Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος
Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ.
Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης