Η Μαρία Καρυστιανού «εξορκίζει» την δραχμή και επιμένει ότι κάποιοι παραποιούν τις δηλώσεις της

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Μαρία Καρυστιανούσε συνέντευξη της στο banking news, αρνείται τις ταμπέλες του «ακροδεξιού» ή «ακροαριστερού» που της αποδίδουν. Όπως τόνισε, το κίνημά της πρεσβεύει μια «καινούργια ιδεολογία» που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια, με στόχο «να γυρίσει ξανά ο ήλιος για να φωτίσει τη χώρα».

«Όχι» στη δραχμή, «Ναι» στην ευρωπαϊκή πορεία



Ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για την οικονομία, η Μαρία Καρυστιανού πήρε αποστάσεις από παλαιότερες απόψεις συνεργατών της, όπως της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, σχετικά με το εθνικό νόμισμα. «Προφανώς δεν συζητάμε να βγούμε εκτός ευρώ, αυτό είναι αστείο. Η επιστροφή στη δραχμή σήμερα θα ήταν ανέφικτη και εγκληματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πυρά για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν



Η Μαρία Καρυστιανού επέκρινε τη στάση του Πρωθυπουργού ενόψει της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο στις 11 Φεβρουαρίου, την ώρα που η Άγκυρα προχωρά σε προκλητικές NAVTEX αορίστου διαρκείας. «Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει η συνάντηση. Μου δημιουργεί ανασφάλεια το ότι ο κ. Μητσοτάκης θα καθίσει στο τραπέζι χωρίς δική μας αντι-NAVTEX», δήλωσε.

«Φασιστική η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών»



Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και για το θέμα της Παιδείας, χαρακτηρίζοντας «φασιστική» τη διαγραφή των φοιτητών που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025. Μάλιστα, δεσμεύτηκε πως αν το πολιτικό της εγχείρημα πετύχει, θα προχωρήσει στην επανεγγραφή των 280.000 φοιτητών, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια επιτυχία που κατακτήθηκε μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Άρθρο 86: «Προσχηματική η πρόταση της κυβέρνησης»



Αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε «ψεύτικη» την πρόταση Μητσοτάκη για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης Υπουργών.

Υπενθύμισε ότι έχουν συγκεντρωθεί 1,3 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών που ζητούν την πλήρη κατάργηση του Άρθρου 86.

Κατήγγειλε ότι κανένας από τους 300 βουλευτές δεν έφερε το θέμα προς συζήτηση, αγνοώντας τη βούληση των πολιτών.

Τάχθηκε υπέρ των δημοψηφισμάτων, απορρίπτοντας το επιχείρημα του κυβερνητικού κόστους: «Αν κοπούν οι μίζες και οι απευθείας αναθέσεις, θα βρεθούν χρήματα για τη δημοκρατία».

Απάντηση στους χαρακτηρισμούς περί «ψεκασμένων»



Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε την προσπάθεια κάποιων ΜΜΕ και κυβερνητικών στελεχών να την ταυτίσουν με θεωρίες συνωμοσίας. «Δεν γνωρίζω τι είναι οι "ψεκ". Είναι άσχημο να θέλουν κάποιοι να διαχωρίσουν τους ανθρώπους. Είμαστε όλοι πολίτες και θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια», κατέληξε, δίνοντας το σύνθημα για την ανατρεπτική συνέχεια του κινήματός της.