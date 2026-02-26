Τέλος στο «ψηφιακό κρυφτό»: Η Δίωξη ταυτοποίησε τον υβριστή του Βασίλη Καπερνάρου

Τέλος στο «ψηφιακό κρυφτό» έβαλε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα που επιτέθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και απειλές μέσω social media κατά του γνωστού δικηγόρου και πρώην βουλευτή, Βασίλη Καπερνάρου.

Η υπόθεση, που πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, αφορά σε αναρτήσεις στο Facebook οι οποίες ξεπέρασαν τα όρια της κριτικής, αγγίζοντας το ποινικό σκέλος της απειλής και της συκοφαντίας.

Το χρονικό της εξιχνίασης



Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο κ. Καπερνάρος, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, κατέθεσε έγκληση στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο διαχειριστής λογαριασμού με το όνομα «Αλέξανδρος Πετρόπουλος», ο οποίος είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα επιθετική δημοσίευση.

Μετά από ενδελεχή ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., τα ηλεκτρονικά ίχνη οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη. Πρόκειται για έναν 39χρονο κάτοικο Περιστερίου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για παράβαση των άρθρων 333, 363 και 361 του Ποινικού Κώδικα.

Οι βαριές κατηγορίες και η αναφορά στα Τέμπη



Το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, συνέδεε τον γνωστό ποινικολόγο με την υπόθεση των Τεμπών και την υπεράσπιση προσώπων, χρησιμοποιώντας υβριστικό περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος καταφέρθηκε εναντίον του κ. Καπερνάρου με εκφράσεις όπως:

«Σκουπίδι μαζέψου γιατί δεν σε σώζει τίποτα» (φράση που στοιχειοθετεί την κατηγορία της απειλής). Αναφορές σε επαγγελματικές του υποθέσεις και τη στάση του εντός της δικαστικής αίθουσας για την τραγωδία των Τεμπών.Ισχυρισμούς για μη δήλωση εισοδημάτων, οι οποίοι κρίθηκαν συκοφαντικοί.

Η ανακοίνωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Από την πλευρά της, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκαθαρίζει πως η ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο δεν αποτελεί «άλλοθι» για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Η ταυτοποίηση του 39χρονου έγινε μέσω ψηφιακής προανάκρισης, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος ήταν ο αποκλειστικός διαχειριστής του προφίλ από το οποίο εκτοξεύθηκαν οι απειλές.

Πλέον, ο κατηγορούμενος καλείται να λογοδοτήσει για τα αδικήματα της «Απειλής», της «Συκοφαντικής Δυσφήμησης» και της «Εξύβρισης».