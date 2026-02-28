Καρυστιανού για τα Τέμπη: «Είχα έτοιμη την ομιλία μου, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσω»

Αποφασισμένη να εκφωνήσει την ομιλία της στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο συλλαλητήριο. Όπως υποστηρίζει, η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου, του οποίου μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος, δεν έδειξε διάθεση να της δώσει τον λόγο.

Η πρώην πρόεδρος συμμετείχε στη συγκέντρωση, συνομίλησε με πολίτες, αλλά δεν ανέβηκε στο βήμα απέναντι από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να απευθύνει την ομιλία που είχε ετοιμάσει.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει. Έφθασε στον χώρο στις 12:00, την ώρα έναρξης της εκδήλωσης, με στόχο να μιλήσει «για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών».

Όπως περιγράφει, περίπου δύο ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφώσει πρόγραμμα ομιλιών, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποι εργατικών κέντρων. «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω και έτσι αποχώρησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεσή μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε άρνηση».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη συγκέντρωση, σημειώθηκε έντονη στιχομυθία μεταξύ της κ. Καρυστιανού και του Πάνου Ρούτσι, η οποία μάλιστα αποτυπώθηκε και σε φωτογραφικό στιγμιότυπο.