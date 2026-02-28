Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία - Μεγάλες συγκεντρώσεις μνήμης, μικρής έκτασης επεισόδια

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης, Ευγενία Γιαννακέλου, Κώστας Παπαδόπουλος

Τρία χρόνια μετά από την τραγωδία στα Τέμπη, η Ελλάδα βγήκε ξανά στους δρόμους για να τιμήσει τη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αλλά και για να απαιτήσει δικαιοσύνη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Μια μειοψηφία επιχείρησε να αμαυρώσει το μεγάλο συλλαλητήριο, αμέσως μετά τη λήξη των ομιλιών, ωστόσο τα επεισόδια ήταν περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν στέκονται ικανά να ακυρώσουν το μεγάλο και ειρηνικό συλλαλητήριο.

Δείτε λεπτό προς λεπτό το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα όπου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί προκειμένου να διαδηλώσει στη μνήμη των θυμάτων ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και τους συγγενείς τους. Τον τόνο της συγκέντρωσης έδωσαν κυρίως νέοι άνθρωποι κάποιοι εκ των οποίων κινήθηκαν προς το σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων και έβαψαν με κόκκινη μπογιά ένα προς ένα τα ονόματα.

Επεισόδια μετά τη λήξη των ομιλιών

Αμέσως μετά τη λήξη των ομιλιών και ενώ ο κόσμος άρχισε να αποχωρεί από το Σύνταγμα μια μικρή ομάδα ατόμων άρχισε να εκτοξεύει πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση χημικών.

Ακολούθησε πετροπόλεμος και κυνηγητό στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα με την αστυνομία να προχωρά σε προσαγωγές. Η αστυνομία προχώρησε σε 178 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η συγκέντρωση είχε μεγάλο όγκο και παλμό και όσο περνούσε η ώρα ο κόσμος πύκνωνε περισσότερο τόσο στην πλατεία, μπροστά στα ονόματα των θυμάτων και στην εξέδρα που είχε στηθεί για τις ομιλίες, όσο και περιμετρικά στους γύρω δρόμους.

Παύλος Ασλανίδης: Θέλουμε ανάσα για τη δικαιοσύνη για να λάμψει η αλήθεια

«Ζητάμε δικαιοσύνη» τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου θυμάτων και πληγέντων της τραγωδίας των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης επισημαίνοντας πως όλοι όσοι βρέθηκαν στο Σύνταγμα ζητούν να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια απέναντι σε ένα κράτος που όπως είπε, προστατεύει μόνο τους έχοντες και κατέχοντες. «Τίποτα δε θα αφήσουμε να ξεχαστεί» είπε ο κ. Ασλανίδης.

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα ήταν παρούσα και η Μαρία Καρυστιανού η οποία ωστόσο δεν απήυθυνε ομιλία. Έφτασε λίγο μετά από τις 12:00 και αποχώρησε μετά από περίπου δυόμιση ώρες.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της πορείας που προηγήθηκε για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία. Ομάδα κουκουλοφόρων κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας βόμβες μολότοφ αφού προηγουμένως είχαν κάψει κάδου. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χημικών ενώ έγιναν και προσαγωγές.

Συγκίνηση στο τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Συγγενείς θυμάτων και απλοί πολίτες άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο τηρώντας ενός λεπτού σιγή για τα θύματα.