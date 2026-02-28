Νέα επεισόδια στο Σύνταγμα και ένταση στη Θεσσαλονίκη για τα Τέμπη: Άνοιξαν σταθμοί του Μετρό

Ενώ το συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών έχει λάβει τέλος, μικρές εντάσεις και συλλήψεις συνεχίζουν να συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, με τους αστυνομικούς να έχουν παραταχθεί μπροστά από κόσμο.

Παρόλο που η συγκέντρωση τελείωσε η ένταση παραμένει.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/IZU6ZUaH7o — Flash.gr (@flashgrofficial) February 28, 2026

Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr

Ευγενία Γιαννακέλου/ Flash.gr

Το κέντρο της Αθήνας αρχίζει να επιστρέφει σε κανονικότητα μετά το συλλαλητήριο, με την κυκλοφορία των οχημάτων να αποκαθίσταται από τις 15:30, ενώ οι κεντρικοί σταθμοί του μετρό άνοιξαν και πάλι.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας παραμένει κλειστή λόγω λίγων συγκεντρωμένων μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κοντά στο μετρό του Συντάγματος.

Θεσσαλονίκη: Μολότοφ και χημικά

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η ένταση ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00 από την οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΥΜΑΘ. Μικρή ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και επισημαίνουν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της τάξης.