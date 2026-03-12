Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Αστυνομία, καθώς είναι σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωση είχε κλείσει προσωρινά ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, λίγο πριν από τις οκτώ, ο σταθμός άνοιξε και πάλι για το επιβατικό κοινό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Στην αντιπολεμική πορεία βρέθηκε και ο Πάνος Λαφαζάνης.

Δείτε φωτογραφίες από το συλλαλητήριο:

Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr

Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr