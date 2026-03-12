Ελλάδα Συλλαλητήριο Σύνταγμα Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 800 άτομα έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή.

Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Αστυνομία, καθώς είναι σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωση είχε κλείσει προσωρινά ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, λίγο πριν από τις οκτώ, ο σταθμός άνοιξε και πάλι για το επιβατικό κοινό.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Στην αντιπολεμική πορεία βρέθηκε και ο Πάνος Λαφαζάνης.

Δείτε φωτογραφίες από το συλλαλητήριο:

Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr
Ευγενία Γιαννακέλου/flash.gr

