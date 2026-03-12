Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 800 άτομα έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή.
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Αστυνομία, καθώς είναι σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωση είχε κλείσει προσωρινά ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, λίγο πριν από τις οκτώ, ο σταθμός άνοιξε και πάλι για το επιβατικό κοινό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό την πρεσβεία των ΗΠΑ.— Flash.gr (@flashgrofficial) March 12, 2026
Ρεπορτάζ: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/7TFt72WHsM
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Στην αντιπολεμική πορεία βρέθηκε και ο Πάνος Λαφαζάνης.
Στην αντιπολεμική πορεία βρέθηκε και ο Πάνος Λαφαζάνης.— Flash.gr (@flashgrofficial) March 12, 2026
Ρεπορτάζ: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/04dwJoS4b3