Λαφαζάνης στον FLASH για φωτογραφία Χαμενεΐ: «Το καθεστώς του Ιράν δεν μπορεί να αλλάξει με βόμβες»

Στο κέντρο της Αθήνας χθες Πέμπτη (12/3), ο Παναγιώτης Λαφαζάνης συμμετείχε στην πορεία διαμαρτυρίας κατά των στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της αυτοκυριαρχίας του Ιράν.

Μάλιστα, μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η εικόνα που κατέγραψε ο φακός της Ευγενίας Γιαννακέλου για τον FLASΗ, με τον πρώην υπουργό να διαδηλώνει κρατώντας το πορτραίτο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο FLASH ήρθε σε επικοινωνία με τον πρώην υπουργό, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς ισορροπίας και επέκρινε τη στάση της Ελλάδας στους πολέμους της περιοχής.

Το Ιράν δεν αλλάζει με βόμβες

Ο πρώην υπουργός σχετικά με την ερώτηση για την φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την οποία κρατούσε, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του στην πορεία δεν αφορά καθεστώτα αλλά τις διαδικασίες των λαών:

«Δεν τίθεται θέμα καθεστώτος. Το Ιράν έχει μια δομή, έχει μια εξουσία και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς με βόμβες ή πολέμους. Αν θα αλλάξει, θα αλλάξει μέσα από τις δικές του διαδικασίες ή παρέμβαση του ίδιου του ιρανικού λαού».

Κρίσιμη υπόθεση για όλο τον πλανήτη

Ο κ. Λαφαζάνης τόνισε τη σημασία της υπόθεσης σε παγκόσμιο επίπεδο: «Μιλάμε για μία πολύ κρίσιμη υπόθεση που δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά όλη την ευρύτερη περιοχή και όλο τον πλανήτη. Από την έκβαση θα κριθεί η πορεία του κόσμου μας», είπε.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων, πρόσθεσε: «Αν νικήσει το Ιράν ή τουλάχιστον δεν καταστραφεί, τότε έχουμε ένα θρίαμβο των δυνάμεων που εκπροσωπούν την ανάγκη ενός πολυπολικού κόσμου, μια δραματική υποχώρηση των ΗΠΑ και μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση για το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή».

«Δεν σας κρύβω, υποστηρίζω ανοιχτά τη θετική έκβαση αυτού του πολέμου υπέρ του Ιράν»

Η Ελλάδα σε κρίση

Ο πρώην υπουργός σχολίασε και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολέμους: «Η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Υποστηρίζει την Ουκρανία και τον άξονα ΗΠΑ-Ισραήλ χωρίς κανένα απολύτως όφελος. Αντίθετα, απομονώνεται και ζει ένα δράμα».

«Αγόμεθα και φερόμεθα ως προτεκτοράτο από τα δυτικά κέντρα, Βρυξέλλες και Ηνωμένες Πολιτείες»

Μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία

Στέλνοντας μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, ο Λαφαζάνης τόνισε: «Χρειάζεται μεγάλη ανατροπή σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. Η Ελλάδα πρέπει να είναι υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου και μιας θετικής έκβασης για τους λαούς και έναν νέο κόσμο, όπου η δυτική νεοαποικιοκρατία θα περάσει στο παρελθόν».