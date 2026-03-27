Σύνταγμα: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο και πορεία - Κουτσούμπας: Kαμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή

Εργαζόμενοι, άνεργοι, στρατιώτες, νέοι και γυναίκες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (27/3), στο κέντρο της Αθήνας, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους σε κάθε συμμετοχή της χώρας μας σε πολεμικές επεμβάσεις.

Οι προσυγκεντρώσεις ξεκίνησαν νωρίτερα και με πορείες κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα, όπου ενώθηκαν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, τα συνθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, εκφράζοντας την ομοθυμία και την έντονη διαμαρτυρία των παρευρισκομένων, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας ξεπερνούν τα 1.500 άτομα.

Ιδιαίτερο στιγμιότυπο αποτέλεσε η άφιξη φαντάρων, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος. Οι διαδηλωτές τους υποδέχθηκαν με το σύνθημα: «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά», τονίζοντας τη θέση τους ενάντια στην εμπλοκή της χώρας σε ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έξω από τη Βουλή, αναρτήθηκε τεράστιο πανό με σύνθημα: «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, Να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα», το οποίο φέρει την υπογραφή του ΠΑΜΕ, αποτυπώνοντας τη συλλογική τους αντίθεση στη στρατιωτική εμπλοκή και τις δαπάνες που βαρύνουν τους πολίτες.

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν την πορεία για την αμερικανική πρεσβεία, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε (προσωρινή) διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Η σημερινή συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων ενάντια στην παρουσία ξένων βάσεων στην Ελλάδα και την εμπλοκή της χώρας σε διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν την ανάγκη για ειρηνική πολιτική και κοινωνική αλληλεγγύη.



Κουτσούμπας: Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο

Στο συλλαλητήριο έδωσε το παρών ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε δήλωσή του σημείωσε τα εξής: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει πλέον να πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οδηγεί στον όλεθρο και τον θάνατο ολόκληρους λαούς στην ευρύτερη περιοχή και άλλους λαούς τους οδηγεί στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην προσφυγιά, στην ακρίβεια, στην ανεργία. Και βεβαίως προκειμένου να προσαρμόζονται και να εξοικειώνονται, όπως είπε ο υπουργός Άμυνας, με την "κουλτούρα των φερέτρων τους".



»Εμείς λέμε ξεκάθαρα καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή. Να γυρίσουν όλες οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα, από όπου βρίσκονται. Να γυρίσουν πίσω οι συστοιχίες Patriot. Να γυρίσουν πίσω οι άντρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία μόνον αυτά έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.



»Και βεβαίως απαιτούμε εδώ και τώρα γενναία μέτρα από την κυβέρνηση για την ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος, για να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι αγρότες μας, ο ελληνικός λαός με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, αλλά και με βάση τα αιτήματα του ίδιου του εργατικού - λαϊκού κινήματος και των φορέων του στους δρόμους του αγώνα».

Δ. Κουτσούμπας στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο: Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/OGghLsKxTV — Flash.gr (@flashgrofficial) March 27, 2026

Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος