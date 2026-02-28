Κυριάκος Μητσοτάκης για Τέμπη: «Αυστηρή και αμερόληπτη απόδοση ευθυνών στη δίκη που ξεκινά»

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτίει φόρο τιμής στα θύματα, δίνοντας παράλληλα το στίγμα για την επόμενη ημέρα της δικαστικής διερεύνησης.

Το αίτημα για δικαιοσύνη και η αυτοκριτική της Πολιτείας



Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών τους μετουσιώνονται σε ένα καθολικό αίτημα για δικαιοσύνη. Ενόψει της έναρξης της δίκης, τόνισε την ανάγκη οι ευθύνες να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό αλλά και αμερόληπτο.

Παράλληλα, παραδέχθηκε την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό: «Η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όχι» στην κομματική εκμετάλλευση και την τοξικότητα



Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση για σεβασμό στη θλιβερή επέτειο, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Ζήτησε να μείνει η τραγωδία μακριά από «ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα», ενώ άφησε αιχμές για όσους επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν το εθνικό πένθος.

«Γυρίζουμε την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, καλώντας σε ενότητα.

«Θυμόμαστε και διδασκόμαστε»



Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για μια στάση ευθύνης απέναντι στην ιστορική μνήμη και το μέλλον της χώρας: «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε».