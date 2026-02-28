Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία - Απεργίες και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σημάδεψε βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις, με κύρια αιτήματα τη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές και δικαιοσύνη.

Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και φοιτητικοί σύλλογοι, με αιτήματα «για δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιείται η κεντρική συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας. Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Επίσης, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώνονταν στο μνημείο των θυμάτων στην πλατεία ΟΣΕ, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στη μνήμη των 57 νεκρών. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε σημείο σιωπηλής τιμής, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να περνούν διακριτικά, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Τον Μάρτιο η δίκη

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και θεωρείται κομβική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.



Σιδηρόδρομος - Προαστιακός



Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.



Μέσα Σταθερής Τροχιάς



Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.



Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.



Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.



Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:



* από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,



* από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,



* από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,



* από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.



Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.



Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:



Τραμ Γραμμή 7:



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και



* ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.



Τραμ Γραμμή 6:



* ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.



Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.



Λεωφορεία - Τρόλεϊ



Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.



Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.



Η απεργία για τα Τέμπη αναμένεται να έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με υψηλή συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών, ενώ στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων παραμένει το αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές.

Κλείνουν και έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ. ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.



Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.