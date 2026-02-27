«Αστακός» το κέντρο της Αθήνας για το συλλαλητήριο των Τεμπών - Συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις

Σε γενική απεργία και μαζικά συλλαλητήρια οδηγείται η χώρα την 28η Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε περισσότερες από 90 συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με κεντρικό αίτημα την απόδοση ευθυνών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των μεταφορών.



Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αναμένονται στην Αθήνα (στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα) και τη Θεσσαλονίκη, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα και τα Χανιά. Η απεργία της 28ης Φεβρουαρίου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικού τομέα, με βασικό ερώτημα για τους πολίτες το πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στην Αθήνα περίπου 5.000 αστυνομικοί θα διατεθούν για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενώ ανάλογα με τη συμμετοχή, θα κλείσουν και πολλοί γύρω δρόμοι. Drones θα μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ αλλά και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ ειδικές ομάδες της αστυνομίας θα είναι έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση που κάποιοι θελήσουν να αμαυρώσουν την ημέρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, αναμένονται αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε Μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και λεωφορεία, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια, αλλά και να εξυπηρετηθούν βασικές μετακινήσεις. Οι ακριβείς ώρες λειτουργίας και τα διαστήματα κυκλοφορίας των συρμών και των οχημάτων θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.



Σιδηρόδρομος - Προαστιακός



Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.



Μέσα Σταθερής Τροχιάς



Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.



Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.



Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.



Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:



* από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,



* από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,



* από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,



* από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.



Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.



Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:



Τραμ Γραμμή 7:



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και



* ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.



Τραμ Γραμμή 6:



* ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.



Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,



* ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.



Λεωφορεία - Τρόλεϊ



Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.



Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.



Η απεργία για τα Τέμπη αναμένεται να έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με υψηλή συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών, ενώ στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων παραμένει το αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές.

Κλείνουν και έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ. ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.



Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Κυκλοφοριακά μέτρα

Κυκλοφοριακά μέτρα λαμβάνει για το Σάββατο η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο συμπλήρωσης τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ειδικότερα από τις 10 το πρωί, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.



Πιο συγκεκριμένα θα υπάρξουν παρεμβάσεις, διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.



Επίσης, τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:



-Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν.Αμύνης.



-Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν.Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.



-Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π.Βυζουκίδου.



-Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.



-Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.



-Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.



-Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.



-Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ.Καλού.



-Μιχ. Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ.Μαργαροπούλου.



-Δημ. Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.



-Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ.Μαργαροπούλου.



-Υπαίθριους χώρους στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.



Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

