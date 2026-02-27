Τέμπη: Ξεσπά η μητέρα του μηχανοδηγού - «Το παιδί μου λοιδορήθηκε» - Η θερμή αγκαλιά με τον Ασλανίδη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν στην Καισαριανή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με την οδό Θυμάτων Τεμπών.



Η τελετή σημαδεύτηκε από την πρώτη δημόσια ομιλία της Γιάννας Βούλγαρη, μητέρας του Σπύρου Βούλγαρη, εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η κ. Βούλγαρη απευθύνθηκε στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», τόνισε.



Εξηγώντας τους λόγους που δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, σημείωσε:«Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας».



Για να προσθέσει: «Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. […] Όλοι μας ξέρουμε ότι σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο».



Περιγράφοντας τον γιο της, μίλησε για έναν νέο άνθρωπο με σπουδές που αγαπούσε τη δουλειά του, παρά τους δικούς της ενδοιασμούς. «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία», εξήγησε.

Η αγκαλιά με τον Παύλο Ασλανίδη

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση τους: «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε «Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά». Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα»...



Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει θερμά.

