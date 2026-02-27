Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Ποιοι απεργούν 28 Φεβρουαρίου - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

Τρεις χρόνοι συμπληρώνονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Συνδικάτα, σωματεία και οργανώσεις καλούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με κεντρικό μήνυμα «να μην ξεχαστούν τα Τέμπη» και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα.

Οι περισσότερες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ σε ορισμένες πόλεις θα ξεκινήσουν από τις 11:00. Ήδη έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις σε 95 σημεία στην Ελλάδα και σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Τα κεντρικά σημεία συγκέντρωσης

Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Πάτρα: Πλ. Γεωργίου (11:00)

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ηράκλειο: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Βόλος: Παραλία (12:00)

Ιωάννινα: Περιφέρεια (12:00)

Χανιά: Πλ. Αγοράς (11:00)

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες ακόμη πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη έως τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη και την Κέρκυρα.

Κινητοποιήσεις και στο εξωτερικό

Καλέσματα υπάρχουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως:

Βρυξέλλες (Πρεσβεία Ελλάδας, 13:00)

Λονδίνο (Πρεσβεία, 12:00)

Παρίσι (Pl. Republique, 15:00)

Βερολίνο (Πρεσβεία, 12:00)

Μιλάνο (Piazza Castello, 12:00)

Βαρκελώνη (Arc de Triomf, 12:00)

Γενεύη (Pl. des Nations, 15:00)

Λευκωσία (Πλ. Ελευθερίας, 17:00)

Τορόντο (1/03, 16:30)

Μελβούρνη (Προξενείο, 17:00)

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες.

Μετρό - Τραμ (Αθήνα)

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ) και στο Τραμ.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από 09:00 έως 21:00, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Θεσσαλονίκη

Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα ειδικά οχήματα για ΑμεΑ θα κινηθούν κανονικά, όπως και η νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο).

Σιδηρόδρομος

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Δεμένα τα πλοία

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από 00:01 έως 24:00 το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι ναυτεργάτες αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα και υπογραμμίζουν πως «η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

Απεργία και στο Δημόσιο

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που εργάζονται το Σάββατο, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το οποίο τονίζει ότι «δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα», σημειώνοντας πως η κύρια δίκη ξεκινά στις 23 Μαρτίου.