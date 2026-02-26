Το κάλεσμα Καρυστιανού για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: «Να απαιτήσουμε λογοδοσία»

Το δικό της κάλεσμα στον κόσμο απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού για συμμετοχή στα πανελλαδικά συλλαλητήρια με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κ. Καρυστιανού με ένα συγκλονιστικό βίντεο στα social media καλεί τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους προκειμένου να τιμήσει τους 57 νεκρούς της τραγωδίας στα Τέμπη το 2023. «Για κάποιους ήταν ένα ακόμα δυστύχημα. Για εμάς είναι ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε τον χρόνο. Τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί. Ήταν πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες. Μια ολόκληρη γενιά που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της» τονίζει.

Ενώ συνεχίζει λέγοντας: «Η μνήμη δεν κρατιέται μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά από την ευθύνη όλων μας που εδώ και 3 χρόνια ζητά απαντήσεις. Δεν ζητάμε εκδίκηση. Διψάμε για δικαιοσύνη. Το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου καταβαίνουμε ξανά στον δρόμο, για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας. Να απαιτήσουμε λογοδοσία. Για τα παιδιά μας που χάθηκαν. Για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και αλήθεια».

«Για να μη συμβεί ποτέ ξανά. Για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας. Γιατί όταν ένα κράτος φροντίει να ξεχνάμε, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να θυμόμαστε», καταλήγει.