Ερωτήματα για τη δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο: Καρέ καρέ τα καλώδια της τηλεδιοίκησης που κόπηκαν

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες από ειδικά συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος της τηλεδιοίκησης στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, μετά τη δολιοφθορά που κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες ήρθαν και την περασμένη Παρασκευή κι έκοψαν τα καλώδια. Στη συνέχεια, έγινε αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο οι δράστες επανήλθαν, έσπασαν το τσιμέντο κι έκοψαν ξανά τα καλώδια σε τρία διαφορετικά σημεία.

Ως αποτέλεσμα, από το Πλατύ έως και τον σηματοδότη που μπαίνει στο Αιγίνιο, να μην λειτουργεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης.

Δείτε φωτογραφίες από τη δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη:

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη πριν την επέτειο»

Νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (26/2), μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε το συμβάν, τονίζοντας ότι χθες το απόγευμα στο σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τον σταθμό στο Πλατύ, άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης, με αποτέλεσμα το σύστημα να πέσει.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα καλώδια τηλεδιοίκησης, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή, για να προστατευτούν έχει μπει και επικάλυψη με τσιμέντο, έτσι ώστε να μην μπορούν να κόβονται, στη «σκιά» ανάλογων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δράστες ή ο δράστης πήγαν στο σημείο, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. «Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν δηλαδή οικονομικό όφελος», δήλωσε. «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη δύο ημέρες πριν την επέτειο», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

Στο σημείο «έπεσε» όλη η τηλεδιοίκηση, με τον υπουργό να επισημαίνει πως «κλειδί» στην αποκάλυψη του περιστατικού ήταν η νέα εφαρμογή railway.gov.gr, η οποία τέθηκε από χθες σε ισχύ. Όπως σημείωσε ο ίδιος, το railway.gov.gr αποτελεί δικλίδα ασφαλείας και για περιστατικά βλάβης ή δολιοφθοράς, καθώς ακόμη κι αν «πέσει» η τηλεδιοίκηση, μπορείς να βλέπεις τη διαδρομή των τρένων. «Προφανώς αυτό δεν το ήξεραν οι δράστες», κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.

«Οι δράστες θα λογοδοτήσουν για την εγκληματική απόπειρα»

«Δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», έγραψε στη συνέχεια ο υπουργός σε σχετική ανάρτησή του, παραπέμποντας φωτογραφίες από το σημείο.

«Δεν θα το καταφέρουν διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι’ αυτήν την εγκληματική απόπειρα», πρόσθεσε.