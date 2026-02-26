Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, λέει ο ΟΣΕ

Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, η οποία προκλήθηκε χθες το απόγευμα από ενέργειες αγνώστων, μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου.

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) σε ενημέρωση της αναφέρει πως αμέσως μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε καλωδιακές εγκαταστάσεις του δικτύου.

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών και των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης έχουν ήδη τεθεί σε κανονική λειτουργία. Τέλος, η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η καταγγελία Κυρανάκη

Την καταστροφή των καλωδίων αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (26./2) καταγγέλλοντας «καθαρή δολιοφθορά» και τόνισε πως «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη».

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Προκαταρκτική εξέταση

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των δικαστικών αρχών, καθώς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλο παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.