Ραγδαίες εξελίξεις: Εισαγγελική έρευνα για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση

Προκαταρκτική έρευνα, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Φωτ.: Eurokinissi

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Φωτ.: Eurokinissi

Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.

Φωτ.: Eurokinissi

«Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη», κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (26/2) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα καλώδια τηλεδιοίκησης, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή, για να προστατευτούν έχει μπει και επικάλυψη με τσιμέντο, έτσι ώστε να μην μπορούν να κόβονται, στη «σκιά» ανάλογων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δράστες ή ο δράστης πήγαν στο σημείο, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. «Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν δηλαδή οικονομικό όφελος», δήλωσε. «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη δύο ημέρες πριν την επέτειο», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

Στο σημείο «έπεσε» όλη η τηλεδιοίκηση, με τον υπουργό να επισημαίνει πως «κλειδί» στην αποκάλυψη του περιστατικού ήταν η νέα εφαρμογή railway.gov.gr, η οποία τέθηκε από χθες σε ισχύ. Όπως σημείωσε ο ίδιος, το railway.gov.gr αποτελεί δικλίδα ασφαλείας και για περιστατικά βλάβης ή δολιοφθοράς, καθώς ακόμη κι αν «πέσει» η τηλεδιοίκηση, μπορείς να βλέπεις τη διαδρομή των τρένων. «Προφανώς αυτό δεν το ήξεραν οι δράστες», κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.

«Οι δράστες θα λογοδοτήσουν για την εγκληματική απόπειρα»

«Δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», έγραψε στη συνέχεια ο υπουργός σε σχετική ανάρτησή του, παραπέμποντας φωτογραφίες από το σημείο.

«Δεν θα το καταφέρουν διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι’ αυτήν την εγκληματική απόπειρα», πρόσθεσε.