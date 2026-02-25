Πρεμιέρα για το Railway.gov.gr: Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα ζωντανής παρακολούθησης των τρένων

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, ο ελληνικός σιδηρόδρομος επιχειρεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαφάνεια. Για πρώτη φορά, όχι μόνο το προσωπικό του ΟΣΕ αλλά και οι απλοί πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δρομολόγια των τρένων μέσω του railway.gov.gr. Η νέα πλατφόρμα ενισχύει την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, επιτρέποντας στους επιβάτες να παρακολουθούν ζωντανά τη διαδρομή και τυχόν καθυστερήσεις.

Με την ενεργοποίηση -από σήμερα Τετάρτη (25/2)- της πλατφόρμας railway.gov.gr, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εισάγει ένα σύστημα ζωντανής παρακολούθησης των αμαξοστοιχιών, το οποίο προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ακριβή τοποθεσία των τρένων σε όλη την επικράτεια.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα

Η ιστοσελίδα είναι ήδη «στον αέρα» και η λειτουργικότητά της χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Live Train Tracker: Ένας διαδραστικός χάρτης που απεικονίζει τη θέση όλων των τρένων σε πραγματικό χρόνο.

Πίνακες δρομολογίων: Προβολή του επίσημου προγράμματος μαζί με ζωντανά χρονοδιαγράμματα (καθυστερήσεις ή αλλαγές).

Μητρώο σιδηροδρομικών δεδομένων: Μια βάση δεδομένων που καταγράφει τις υποδομές, το διαθέσιμο προσωπικό και το τροχαίο υλικό.

Πώς λειτουργεί και τι θα βλέπουν οι χρήστες

Το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής που υπερβαίνει τα καθιερωμένα πρότυπα GPS. Συγκεκριμένα. Μέσω του συστήματος GNSS-HEPOS, ο χρήστης βλέπει την τοποθεσία του τρένου με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Η ροή των δεδομένων είναι συνεχής, με τη θέση της αμαξοστοιχίας να ανανεώνεται κάθε 1 δευτερόλεπτο. Η μετάδοση των πληροφοριών είναι κρυπτογραφημένη με το πρωτόκολλο AES-256, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του συστήματος.

Αν και η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη, η ενσωμάτωση των δεδομένων θα γίνει σταδιακά. Από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ξεκινά η εμφάνιση των πρώτων στοιχείων για τα δρομολόγια στον κεντρικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Σταδιακά θα ενσωματωθούν και τα 140 δρομολόγια τρένων που εκτελούνται συνολικά στην Ελλάδα.

Πώς ενισχύεται η ασφάλεια των μεταφορών

Όπως εξήγησε στο Action 24 ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πλατφόρμα railway.gov.gr δεν είναι μόνο για τον επιβάτη. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ψηφιακού εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει κεντρική επιτήρηση, μέσω της οποίας οι υπάλληλοι του ΟΣΕ μπορούν να εντοπίζουν άμεσα αποκλίσεις ή λάθη, ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις πρόληψης κινδύνου.

Η ψηφιακή παρακολούθηση συμπληρώνει την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης (ETCS) και της τηλεδιοίκησης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Η νέα αυτή υπηρεσία, σε συνδυασμό με την ανανέωση του τροχαίου υλικού (όπως τα νέα τρένα Coradia Stream που αναμένονται το 2027), στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον ελληνικό σιδηρόδρομο.