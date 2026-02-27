Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια

Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, τρία χρόνια μετά τη «μαύρη» νύχτα που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία.

«Το αίτημα για αλήθεια και Δικαιοσύνη είναι καθολικό. Όπως καθολική είναι και η ανάγκη να εμπιστευόμαστε τους θεσμούς. Ότι τα παιδιά μας ταξιδεύουν με ασφάλεια», τόνισε εκ μέρους της κυβέρνησης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σχολιάζοντας πάντως πως «κάθε προσπάθεια να βρούμε δράκους κάτω από τα συντρίμμια και να βαθύνουμε τον πόνο, δεν έχει καμία σχέση με την αναζήτηση της αλήθειας».

«Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό. Το μόνο ελάχιστο χρέος είναι η μνήμη. Η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

«Δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν η στιγμή που το κράτος πρόδωσε την εμπιστοσύνη. Αυτό που έγινε στα Τέμπη δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ, αλλά να γίνει πυξίδα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: «Η κοινωνία δεν ζητά εκδίκηση. Ζητά Δικαιοσύνη. Ζητά αλήθεια. Και η αλήθεια δεν παραγράφεται. Ούτε αλλάζει με πλειοψηφίες. Ούτε μπαζώνεται με πορίσματα που εγκρίνονται μόνο από τους κυβερνητικούς βουλευτές».

«Τα νέα Τεμπη που καραδοκούν παντού είναι γύρω μας. Εάν σήμερα, τρία χρόνια μετά, συζητάμε για το έγκλημα, οφείλεται στο ότι ο λαός δεν το άφησε να ξεχαστεί», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας πως «συνεχίζουμε πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά μέχρι την τελική δικαίωση».